Тело парня нашли около многоэтажки в Краснодаре

Несчастный случай произошел днем 5 февраля возле одной из многоэтажек на улице Аверкиева.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Они заметили лежащего на асфальте около многоэтажки парня, который не подавал признаков жизни, и вызвали скорую помощь. По словам местных жителей в соцсетях, погибшим является старшеклассник. Также они предположили, что парень выпал с одного из верхних этажей многоэтажного дома.

«По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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