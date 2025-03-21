Тело новорожденной девочки нашли в реке в Краснодарском крае

Инцидент произошел вечером 20 марта на берегу реки Челбас между хутором Черномуровским и Максима Горького в Кавказском районе.

О произошедшем сообщили в соцсетях местные жители. По их словам, рыбаки сетями вытащили пакет, в котором находилось тело новорожденной девочки. Личность матери пока не установлена.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительница Кубани ударила 2-месячного сына ножом в живот. Преступление произошло днем 20 марта в одном из домов в Курганинске. По данным следствия, 32-летняя местная жительница несколько раз ударила ножом в живот своего 2-месячного сына. Убить ребенка матери не удалось, так как ей помешал ее отец. Раненого младенца госпитализировали, сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело.