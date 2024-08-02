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Тело мужчины обнаружили спасатели в реке Кубань в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-obnaruzhili-spasateli-v-reke-kuban-v-krasnodare
Тело мужчины обнаружили спасатели в реке Кубань в Краснодаре
Фото t.me/mcu_krd

Об обнаружении тела сообщили 2 августа. Предположительно, погибший — тот самый мужчина, которого спасатели разыскивали с 31 июля.

Сотрудники МЧС извлекли тело из реки во время поисковых работ. Личность погибшего устанавливается, сообщает МЦУ Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля около 16:30 недалеко от дома по улице Бульвар Клары Лучко, 14 в Юбилейном микрорайоне мужчина нырнул в воду и пропал. На место вызвали спасателей. Известно, что в этот день мужчина употреблял спиртное.

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