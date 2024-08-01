Пьяный мужчина утонул в реке Кубань на западе Краснодара

Инцидент произошел 31 июля около 16:30 недалеко от дома по улице Бульвар Клары Лучко, 14 в Юбилейном микрорайоне.

Известно, что в тот день мужчина выпил алкоголь и решил искупаться в Кубани. Он нырнул в реку и пропал. На место вызвали спасателей. Они обследовали место происшествия, однако, найти мужчину до сих пор не удалось. Поисковые работы продолжаются.

Жителям и гостям Краснодара напомнили, что купаться в водоемах города строго запрещено. Вода в них не соответствует нормам СанПиН. Кроме того, в реке Кубань есть сильные течения, ямы и опасные водовороты.

При возникновении ЧС нужно обращаться по телефонам 214-33-36 или 112, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

[/sc][/sc]

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала лета в Краснодарском крае утонули уже 30 человек. В числе утонувших с 1 июня по 1 августа 23 взрослых и семь детей.