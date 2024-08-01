С начала лета в Краснодарском крае утонули уже 30 человек

В числе утонувших с 1 июня по 1 августа на Кубани 23 взрослых и семь детей.

По данным МЧС, в общей сложности с начала года в региона утонули 63 человека. Среди них 53 взрослых и 10 детей.

В ведомстве напомнили, что купание разрешено только в оборудованных для этого местах. Также необходимо соблюдать меры безопасности на воде.

Не рекомендуется купаться, если температура воды ниже 18 — 19°C, а температура воздуха ниже 20 — 25°C. Самым безопасным временем для купания считаются утро и вечер, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.

Нельзя купаться на диких пляжах, а также не рекомендуется плавать и нырять в незнакомых местах. Детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, нельзя оставлять у воды без присмотра.

При возникновении ЧС необходимо звонить 112, 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: стали известны подробности гибели троих мужчин на гидроцикле в пруду под Анапой.