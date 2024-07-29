Стали известны подробности гибели троих мужчин на гидроцикле в пруду под Анапой

Несчастный случай произошел вечером 28 июля на водоеме в окрестностях села Гай-Кодзор. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.

По данным следствия, трое мужчин в возрасте 20 31 и 37 лет взяли с собой гидроцикл и проникли на частную территорию с озером, которая находится между хутором Рассвет и селом Гай-Кодзор. Мужчины втроем катались на гидроцикле без спасательных средств. При развороте гидроцикл опрокинулся, все трое оказались в воде. Один из мужчин начал тонуть, друзья пытались его спасти, но безуспешно.

Через время все трое ушли под воду и утонули. Их тела позже нашли и подняли на поверхность спасатели.

По факту гибелей людей в пруду возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть троих человек.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, все трое были родственниками — два брата и их племянник. Трагедия произошла на глазах у членов их семьи — на берегу отдыхали женщины и дети. Тела погибших обнаружили в ночь на 29 июля. Сообщается, что 20-летний погибший был гражданином Грузии.