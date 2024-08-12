Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Тело мужчины обнаружили спасатели в озере под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-obnaruzhili-spasateli-v-ozere-pod-krasnodarom
Тело мужчины обнаружили спасатели в озере под Краснодаром
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Тело мужчины в озере Старобжегокай, расположенном по левую сторону от реки Кубань в Адыгее, нашли 12 августа.

Спасатели извлекли из озера тело мужчины 1984 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Чтобы избежать несчастных случаев, отдыхающих у водоемов просят не оставлять детей без присмотра, не злоупотреблять алкоголем и плавать только в разрешенных и оборудованных местах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала 2024 года в Краснодарском крае утонули 68 человек, среди них 12 детей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях