Тело мужчины обнаружили спасатели в озере под Краснодаром

Тело мужчины в озере Старобжегокай, расположенном по левую сторону от реки Кубань в Адыгее, нашли 12 августа.

Спасатели извлекли из озера тело мужчины 1984 года рождения. Обстоятельства гибели устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Чтобы избежать несчастных случаев, отдыхающих у водоемов просят не оставлять детей без присмотра, не злоупотреблять алкоголем и плавать только в разрешенных и оборудованных местах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала 2024 года в Краснодарском крае утонули 68 человек, среди них 12 детей.