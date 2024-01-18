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Тело мужчины нашли в затопленной машине в Горячем Ключе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-nashli-v-zatoplennoj-mashine-v-goryachem-klyuche
Тело мужчины нашли в затопленной машине в Горячем Ключе
Фото t.me/gk_news1

Вечером 17 января местные жители рассказали в соцсетях, что в районе Развилки, где идет ремонт моста, после подтопления в воде заметили утонувший автомобиль.

В районе Развилки находится объездная дорога, многие сокращают путь, но, когда река разливается, проехать становится сложно. Сначала в местных чатах искали хозяина утопленной машины, однако позже выяснили, что в салоне обнаружили тело мужчины. Предположительно, это охранник АЗС.

По факту обнаружения трупа проводится проверка. При осмотре тела видимых следов насильственных повреждений не обнаружено, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Уваров.

Читайте также: разложившиеся тела двух мужчин обнаружили в теплотрассе в центре Краснодара.

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