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Тело мужчины нашли в реке под мостом Поцелуев в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-nashli-v-reke-pod-mostom-potseluev-v-krasnodare
Тело мужчины нашли в реке под мостом Поцелуев в Краснодаре
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Инцидент произошел днем 17 апреля в районе моста Поцелуев на реке Кубань в краевой столице.

По словам очевидцев в соцсетях, тело мужчины в воде заметили местные жители и вызвали правоохранителей. Позже двое спасателей на лодке зацепили труп веревкой и отбуксировали его к берегу. На место происшествия приехал следователь СКР.

«По факту произошедшего следователи начали проводить доследственную проверку, во время которой установят причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего. По окончании проверки примут процессуальное решение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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