Тело мужчины нашли в канаве в Краснодарском крае

Труп молодого мужчины обнаружили 5 июля около 18:00 в станице Динской на пересечении улиц Береговой и Первомайской.

По данным СК, в неглубокой канаве лежало тело молодого мужчины, которому на вид 35-40 лет. Его личность пока не удалось установить.

Предварительно, смерть мужчины не связана с криминалом. Однако точную причину его ухода из жизни удастся установить только после проведения медико-криминалистической экспертизы, пишет газета «РВС».

Читайте также: в Сочи спасатели нашли в море тело мужчины, который утонул 18 июня на пляже «Ривьера». Погибшего доставили на пляж «Волна», где передали сотрудникам следственных органов.