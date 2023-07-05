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Тело мужчины нашли в канаве в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-muzhchiny-nashli-v-kanave-v-krasnodarskom-krae
Тело мужчины нашли в канаве в Краснодарском крае
Фото «Кубань 24»

Труп молодого мужчины обнаружили 5 июля около 18:00 в станице Динской на пересечении улиц Береговой и Первомайской.

По данным СК, в неглубокой канаве лежало тело молодого мужчины, которому на вид 35-40 лет. Его личность пока не удалось установить.

Предварительно, смерть мужчины не связана с криминалом. Однако точную причину его ухода из жизни удастся установить только после проведения медико-криминалистической экспертизы, пишет газета «РВС».

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