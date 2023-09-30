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Тело девочки с пакетом на голове нашли в ванной одной из квартир в Гулькевичах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-devochki-s-paketom-na-golove-nashli-v-vannoj-odnoj-iz-kvartir-v-gulkevichah
Тело девочки с пакетом на голове нашли в ванной одной из квартир в Гулькевичах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Тело несовершеннолетней девочки обнаружили 29 сентября около 15:00 дома в ванной комнате.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка является отравление неизвестным веществом.

Территориальный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Гулькевичского района.

По неподтвержденной пока информации, следов насилия на ее теле обнаружено не было, пишет РЕН ТВ.

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