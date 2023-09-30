Тело девочки с пакетом на голове нашли в ванной одной из квартир в Гулькевичах
Происшествия
30.09.2023 19:31
Тело несовершеннолетней девочки обнаружили 29 сентября около 15:00 дома в ванной комнате.
По предварительным данным, причиной смерти ребенка является отравление неизвестным веществом.
Территориальный отдел СК возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Ход и результаты расследования уголовного дела взяла под контроль прокуратура Гулькевичского района.
По неподтвержденной пока информации, следов насилия на ее теле обнаружено не было, пишет РЕН ТВ.
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