Телеведущих Краснодара обучили сценическому искусству в Доме журналистики

На занятии они практиковались в трех направлениях: логика речи, пространство и тело, актерская работа.

Развить мастерство в этих областях ведущим помогал спикер Алексей Замко. Актер краснодарского Молодежного театра в деталях разобрал, как нужно вести себя на сцене и в кадре.

«Для участников это нечто похожее на переразбор того, что мы уже знаем: что-то освежить, что-то новое узнать. Также практика: как сказать, как держать, как говорить и так далее. Это те профессиональные инструменты, которыми пользуются все телеведущие», ― отметил актер Молодежного театра Алексей Замко.

Актер вовлекал участников в активную работу и индивидуально разбирал ошибки каждого. Полученные знания ведущие смогли продемонстрировать в своих выступлениях.

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