Телеканалу «Кубань 24» исполнилось 23 года
У канала за плечами богатая история, которая начинается с конца прошлого века. Именно тогда — 1 декабря 1999 года — вышел в эфир первый новостной выпуск.
За это время телеканал менялся внешне, концептуально. Он назывался «Кубань-РТВ», «Новое телевидение Кубани», «Девятый канал». Модернизация шла непрерывно. Постоянным оставалось одно — преданность зрителю.
Сейчас коллектив «Кубань 24» — это сплоченная команда, главная задача которой — предлагать к просмотру интересные программы. Телеканал входит в число одних из первых СМИ региона по цитируемости, на его счету более 30 телевизионных наград. Недавно этот список пополнился еще двумя статуэтками бронзового Орфея с престижного конкурса «ТЭФИ-регион».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа «Хорошее утро» и документальный фильм «Отряды Путина» одержали победу в конкурсе «ТЭФИ-регион».
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