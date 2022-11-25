Программа «Хорошее утро» телеканала «Кубань 24» одержала победу в конкурсе «ТЭФИ-регион»

Видео канала «Кубань 24»

Имена победителей конкурса «ТЭФИ-регион» назвали 25 ноября в Санкт-Петербурге. В номинации «Ежедневная утренняя информационно — развлекательная программа» победил выпуск программы «Хорошее утро», в номинации «Репортер» победа досталась документальному фильму «Отряды Путина»: хайп или позиция?».

Глава компании «НТК» Александр Руденко, получая статуэтку из рук жюри, отметил, что это долгожданная награда.

«Мы третий раз на конкурсе с «Хорошим утром», и вот наконец Орфей с нами», — сказал Руденко.

По словам генерального продюсера «Кубань 24» Дмитрия Крамаря, бронзового Орфея телеканалу принес совершенно обычный выпуск «Хорошего утра».

«На «ТЭФИ» мы отправили обычный выпуск «Хорошего утра». Посмотрели, какой вышел удачнее. В выпуске была подборка фото и видео, присланных зрителями в нашу постоянную рубрику «Народный Корреспондент». Были «Народные новости». Съемочная группа работала в станице Советской — собирали вопросы станичников, а потом на них отвечал глава поселения.

В студии, как обычно, обсуждали то, что волнует земляков. Тогда в интернете обсуждали людей, купающихся в фонтанах парка «Краснодар». Наш эксперт, врач инфекционист рассказал много интересного об этом. Также проверяли теорию, лучше ли доятся коровы, если им ставят музыку. Общались со зрителями, которые хейтят наших ведущих и поздравили наших коллег Дмитрия и Елизавету Грошеневых с рождением сына», — сказал Крамарь.

Это уже 11-я награда «ТЭФИ — регион» у «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», документальный фильм «Отряды Путина» телеканала «Кубань 24» победил в конкурсе «ТЭФИ-регион».