Документальный фильм «Отряды Путина» телеканала «Кубань 24» победил в конкурсе «ТЭФИ-регион»

Документальный фильм «Отряды Путина» телеканала «Кубань 24» победил в конкурсе «ТЭФИ-регион»

Торжественная церемония награждения конкурса «ТЭФИ-регион» прошла 25 ноября в Санкт-Петербурге. Телеканал «Кубань 24» представил две программы: выпуск «Хорошего утра» и документальный фильм «Отряды Путина»: хайп или позиция?» Игоря Зорина.

Игорь Зорин победил в номинации «Репортер».

В фильме «Отряды Путина»: хайп или позиция?» создатели выясняли, как на самом деле живут, работают и снимают свои знаменитые ролики «отряды Путина». Автор программы подробно изучил их творчество, побывал в главном офисе в краснодарской хрущевке и поучаствовал в съемках ролика.

Объявляя победителя, жюри отметили, что обсуждение было очень сложным, так как три работы, претендующие на статуэтку бронзового Орфея, были очень сильными.

Этот Орфей стал десятой наградой «ТЭФИ — регион» для телеканала «Кубань 24».

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