Оператор «Кубань 24» стал победителем журналистского конкурса «Енисей.рф»

Оператор «Кубань 24» стал победителем журналистского конкурса «Енисей.рф»

Александр Кащеев стал первым в номинации «Лучший оператор» всероссийского конкурса журналистских работ «Енисей.рф — 2022».

В этом году медиафорум прошел уже в 10 раз. В центре России 27–28 октября собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов России.

Александр Кащеев выиграл с одним из выпусков «Объять необъятную» о приключениях выдающегося путешественника Константина Мержоева. В составе экспедиции оператор преодолевал все трудности сложного путешествия, чтобы снять каждый этап удивительного пути.

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