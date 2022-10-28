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Оператор «Кубань 24» стал победителем журналистского конкурса «Енисей.рф»

Общество
28.10.2022 13:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/operator-kuban-24-stal-pobeditelem-zhurnalistskogo-konkursa-enisej-rf
Оператор «Кубань 24» стал победителем журналистского конкурса «Енисей.рф»

Александр Кащеев стал первым в номинации «Лучший оператор» всероссийского конкурса журналистских работ «Енисей.рф — 2022».

В этом году медиафорум прошел уже в 10 раз. В центре России 27–28 октября собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов России.

Александр Кащеев выиграл с одним из выпусков «Объять необъятную» о приключениях  выдающегося путешественника Константина Мержоева. В составе экспедиции оператор преодолевал все трудности сложного путешествия, чтобы снять каждый этап удивительного пути.

Читайте также: операторы «Кубань 24» взяли приз кинофорума «Новая реальность».

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