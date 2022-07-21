«Серые Монастыри. Истории с географией»: операторы «Кубань 24» взяли приз кинофорума «Новая реальность»
Культура
21.07.2022 19:33
В Туле проводится Телекинофорум «Новая реальность» — международный конкурс документальных фильмов и телевизионных программ. В номинации «Лучшая операторская работа» победили операторы «Кубань 24» за съемку выпуска проекта «Истории с географией».
Над выпуском «Серые Монастыри. Истории с географией» работали операторы Владислав Данилов и Геннадий Шапошников. Они снимали вершину Серых Монастырей, работали в тяжелых условиях непролазных лесных дорог, рек и заброшенной зоны строгого режима. За что получили заслуженную награду международного уровня.
В конкурсе «Новая реальность» участвуют отечественные и зарубежные документальные проекты 2020–2022 годов. Организаторами выступают Союз журналистов России и Национальная Ассоциация Телерадиовещателей.
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