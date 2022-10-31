Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
Общество
31.10.2022 19:57
Рейтинг самых цитируемых СМИ Кубани за III квартал 2022 года составила компания «Медиалогия». Он построен на основе индекса цитирования более чем в 79 тыс. наиболее влиятельных источниках за период с 1 июля по 30 сентября.
По данным исследования, телеканал «Кубань 24» с индексом цитирования 33,68 занял второе место, уступив только газете «Кубанские Новости» с индексом цитирования 40,58. Интернет-портал «Кубань 24» с индексом цитирования 9,85 — на 11 месте.
В первую пятерку вошли интернет-порталы 93.ru, Bloknot-krasnodar.ru и Yugopolis.ru. Всего в рейтинг вошли 20 СМИ Краснодарского края. При подсчете рейтинга не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер, говорится в исследовании компании «Медиалогия».
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