Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Рейтинг самых цитируемых СМИ Кубани за III квартал 2022 года составила компания «Медиалогия». Он построен на основе индекса цитирования более чем в 79 тыс. наиболее влиятельных источниках за период с 1 июля по 30 сентября.

По данным исследования, телеканал «Кубань 24» с индексом цитирования 33,68 занял второе место, уступив только газете «Кубанские Новости» с индексом цитирования 40,58. Интернет-портал «Кубань 24» с индексом цитирования 9,85 — на 11 месте.

В первую пятерку вошли интернет-порталы 93.ru, Bloknot-krasnodar.ru и Yugopolis.ru. Всего в рейтинг вошли 20 СМИ Краснодарского края. При подсчете рейтинга не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер, говорится в исследовании компании «Медиалогия».

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