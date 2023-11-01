Телеканал «Кубань 24» стал номинантом Национальной спортивной премии

Всего по итогам всероссийских конкурсов Минспорта РФ определили 54 финалиста в 18 номинациях национальной премии.

Лауреатов объявят на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

«Национальная спортивная премия дает возможность отметить выдающихся спортсменов и тренеров, специалистов из сферы спорта, представителей СМИ и даже целые регионы. Все они — ролевые модели для подрастающего поколения, побуждают заниматься физкультурой и спортом. В этом году на конкурс поступило более 480 заявок, 54 из которых прошли в финал», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В число номинантов в категории «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция» вошла программа телеканала «Кубань 24» — «Край спортивный». Она посвящена спортивным мероприятиям в Краснодарском крае: чемпионатам, первенствам, кубкам. В отдельных выпусках рассказывают о становлении того или иного вида спорта на Кубани, об успехах краевых спортсменов на российском и международном уровнях, о массовости занятий физкультурой и спортом в городах и районах края.

Кроме того, одним из лидеров номинации «Регион России» — лучший субъект РФ стал Краснодарский край — сейчас на Кубани развивают 41 базовый вид спорта, в том числе паралимпийский. Для жителей края открыто около 11,7 тыс. спортивных объектов, регулярно занимаются спортом 61,1% населения. В сборных командах России регион представляют более 1,5 тыс. спортсменов, в сборных по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта — 120 человек.

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