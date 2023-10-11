Ведущая телеканала «Кубань 24» стала призером конкурса «Энергия пера»

В Москве 11 октября в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» прошло награждение победителей конкурса «Энергия пера». В нем принимают участие журналисты, внесшие вклад в освещение проблем глобальной энергетики и их решений.

Награждение победителей журналистского конкурса прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». В номинации «Лучший сюжет» на региональном телевиденье серебро получил выпуск проекта «Дело на миллион», автором которого стала корреспондент и ведущая «Кубань 24» Александра Проскурина. Она обошла больше 260 конкурсантов из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в «Энергии пера» участвовали представители из 24 стран.

Проект «Дело на миллион» рассказывает о вкладе краснодарской промышленности в мировую атомную энергетику. Выпуск можно посмотреть на YouTube-канале «Кубань 24».

«Российская энергетическая неделя» — одна из ключевых международных площадок для обсуждения развития топливно-энергетического комплекса. Форум проводят с 2017 года. В этом году в нем участвуют больше 4 тыс. гостей из более чем 50 стран. На пленарной сессии выступил Владимир Путин.