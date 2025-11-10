Logo
Телеканал «Кубань 24» снял документальный фильм ко Дню полиции

Общество

Общество
Телеканал «Кубань 24» снял документальный фильм ко Дню полиции
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Фильм посвящен работникам уголовного розыска 1990-х годов.

Документальный фильм «Горотдел» сняли ко Дню полиции. Премьеру остросюжетной ленты Григория Филюшина можно будет увидеть 15 ноября в 16:00 на телеканале «Кубань 24».

Читайте также: четыре проморолика «Кубань 24» вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд». Конкурсные работы оценивают в два этапа.

Сначала видеоролики отобрали профессионалы, работающие на каналах, в продакшн-компаниях, занимающихся фрилансом. На втором этапе шорт-лист будет оценивать жюри, состоящее из экспертов и представителей смежных креативных индустрий.

