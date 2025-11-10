Телеканал «Кубань 24» снял документальный фильм ко Дню полиции

Фильм посвящен работникам уголовного розыска 1990-х годов.

Документальный фильм «Горотдел» сняли ко Дню полиции. Премьеру остросюжетной ленты Григория Филюшина можно будет увидеть 15 ноября в 16:00 на телеканале «Кубань 24».

Читайте также: четыре проморолика «Кубань 24» вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд». Конкурсные работы оценивают в два этапа.

Сначала видеоролики отобрали профессионалы, работающие на каналах, в продакшн-компаниях, занимающихся фрилансом. На втором этапе шорт-лист будет оценивать жюри, состоящее из экспертов и представителей смежных креативных индустрий.

