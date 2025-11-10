Телеканал «Кубань 24» снял документальный фильм ко Дню полиции
Общество
10.11.2025 19:33
Фильм посвящен работникам уголовного розыска 1990-х годов.
Документальный фильм «Горотдел» сняли ко Дню полиции. Премьеру остросюжетной ленты Григория Филюшина можно будет увидеть 15 ноября в 16:00 на телеканале «Кубань 24».
