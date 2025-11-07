Четыре проморолика «Кубань 24» вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд»

Первый этап голосования членов экспертной комиссии индустриальной премии в области креатива, телевизионного маркетинга и дизайна завершился 5 ноября.

В этом году на конкурс отправили работы известные российские онлайн-кинотеатры, федеральные и региональные телеканалы. Среди участников и телеканал «Кубань 24».

По итогам первого тура в шорт-лист премии «МедиаБренд» вошли четыре работы главного телеканала Краснодарского края:

ролик «День Победы на Кубань 24» в номинациях « Лучший проморолик специального события » в разделах «Видео» и «Регионы».

Лучший проморолик специального события в разделах «Видео» и «Регионы». ролики «Время машин» и «Профессор Гиберт» в номинации « Лучший проморолик региональной программы ».

Лучший проморолик региональной программы ролик «Лица» в номинации « Лучший имиджевый ролик регионального ТВ » ;

Конкурсные работы оценивают в два этапа. Сначала видеоролики отобрали профессионалы, работающие на каналах, в продакшн-компаниях, занимающихся фрилансом. На втором этапе шорт-лист будет оценивать жюри, состоящее из экспертов и представителей смежных креативных индустрий.

Оценка проектов продлится до 21 ноября 2025. Победителей конкурса объявят 2 декабря на церемонии награждения в Москве.

Работы телеканала «Кубань 24» каждый год входят в шорт-лист конкурса и уже дважды канал становился победителем в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ».

