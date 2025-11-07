Четыре проморолика «Кубань 24» вошли в шорт-лист конкурса «МедиаБренд»
Первый этап голосования членов экспертной комиссии индустриальной премии в области креатива, телевизионного маркетинга и дизайна завершился 5 ноября.
В этом году на конкурс отправили работы известные российские онлайн-кинотеатры, федеральные и региональные телеканалы. Среди участников и телеканал «Кубань 24».
По итогам первого тура в шорт-лист премии «МедиаБренд» вошли четыре работы главного телеканала Краснодарского края:
- ролик «День Победы на Кубань 24» в номинациях «Лучший проморолик специального события» в разделах «Видео» и «Регионы».
- ролики «Время машин» и «Профессор Гиберт» в номинации «Лучший проморолик региональной программы».
- ролик «Лица» в номинации «Лучший имиджевый ролик регионального ТВ»;
Конкурсные работы оценивают в два этапа. Сначала видеоролики отобрали профессионалы, работающие на каналах, в продакшн-компаниях, занимающихся фрилансом. На втором этапе шорт-лист будет оценивать жюри, состоящее из экспертов и представителей смежных креативных индустрий.
Оценка проектов продлится до 21 ноября 2025. Победителей конкурса объявят 2 декабря на церемонии награждения в Москве.
Работы телеканала «Кубань 24» каждый год входят в шорт-лист конкурса и уже дважды канал становился победителем в номинации «Лучший проморолик регионального ТВ».
