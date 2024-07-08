Телеканал «Кубань 24» проведет марафон в честь Дня семьи, любви и верности

Зрителей познакомят с семьями из разных уголков Краснодарского края. Желающие расскажут свои секреты семейного счастья.

Стать участником марафона сможет каждый. Для этого нужно лишь прийти в центр Краснодара на Красную, 5, где находится открытая студия «Кубань 24». Там будет работать фотозона. Все желающие смогут поздравить супругов, детей, родителей, бабушек и дедушек с праздником, признаться в любви и даже сделать предложение в прямом эфире. Гостей и жителей города будут ждать с 11:00 и до 16:00.

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