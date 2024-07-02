Ко Дню любви, семьи и верности вышивке крестом обучали в Краснодаре

Мастер-класс для воспитанниц Центра творчества «Содружество» провела замглавы кубанской столицы Лилиана Егорова. Мероприятие приурочено к Году семьи.

По словам замглавы, важно сохранять традиционные ремесла и народное искусство. Так как каждая девочка когда-то станет мамой, она должна быть готова передать свои навыки будущим поколениям.

«Поэтому мы решили показать, какие бывают интересные вышивки, и что сегодня дети могут сделать руками», ― отметила Егорова.

Замглавы города предложила воспитанницам вышить крестом цветы по старинным образцам. Каждая участника мастер-класса выбрала по одному элементу на изделиях прошлого и постаралась его повторить. Кроме того, Егорова подарила «Содружеству» часть своей коллекции вышивок крестом XIX и XX веков, чтобы ребята могли на них учиться. Коллекцию она собирала по всей России много лет.

«Дети любят создавать что-то своими руками, тем более что сейчас вновь вернулась мода на предметы декоративно-прикладного искусства. А еще занятия рукоделием воспитывают усидчивость, развивают мелкую моторику и глазомер, — подчеркнула директор Центра творчества «Содружество» Марина Лященко.

Всего в «Содружестве» занимаются порядка 3 тыс. детей и подростков. Среди них 270 человек заняты на ремесленном отделении, изучая различные виды декоративно-прикладного искусства. Это вышивка крестом, гладью, лентами, изготовление мягких игрушек и вязание, а также керамика, резьба по дереву и художественная роспись.

Лилиана Егорова занимается рукоделием несколько лет, принимает участие в выставках, представляя вышитые картины и ковры. Работает в разных техниках и стилях: крест, гобеленовый стежок, старинная техника Petit Point, бисер, бэкстич, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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