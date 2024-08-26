Телеканал «Кубань 24» победил в номинации премии им. Владимира Зворыкина

В Москве 26 августа прошло награждение победителей премии имени Владимира Зворыкина.

Премию в 2023 году учредили Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). А присуждают ее за заслуги в области развития технологий и инженерных решений, улучшающих запись, передачу/прием телевизионного сигнала, а также за оригинальные решения и разработки, которые помогли улучшить производство и воспроизведение аудио- и видеоконтента.

В этом году участником и победителем в одной из ее номинаций — «За лучший системный проект на региональном телевидении» — стал телеканал «Кубань 24» — за автоматизацию цикла ТВ-производства и вещания с помощью решения одного вендора — BRAM Technologies*.

Подготовка к переходу на новую систему на телеканале «Кубань 24» шла в течение четырех месяцев, а полный переход команда смогла осуществить всего за неделю. При этом вещание телеканала для телезрителей не прерывалось — все работало в штатном режиме. По словам разработчиков программы, они не знают примеров более оперативного перехода на систему BRAM Technologies, чем у «Кубань 24».

«Мне хочется сказать спасибо, прежде всего, нашим учредителям. Потому что без их финансовой поддержки и помощи это вряд ли бы случилось. Спасибо администрации Краснодарского края и губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву. Спасибо ребятам, инженерам, Станиславу Безрукову и его команде, потому что без них этот проект мы вряд ли бы организовали. И спасибо большое творцам, которые теперь работают с этой системой. Они с грустью приняли эту новость, но сейчас, как мне кажется, они довольны и счастливы, что мы внедрили эту программу. Я думаю, что работать будем еще долго и успешно», — отметил директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

Главный инженер медиахолдинга «Кубань 24» Станислав Безруков поблагодарил коллег и руководство телеканала за оперативную работу при переходе на систему BRAM.

«Уважаемые коллеги, друзья. Для нашего канала это очень большой шаг. Мы шли к этому 20 лет. То есть предыдущая сложная модернизация была почти 20 лет назад. Я бы хотел поблагодарить всех коллег, кто принимал участие в старте этого канала для того, чтобы перейти в этот новый комплекс. Он был построен в кратчайшие сроки — в течение трех месяцев», — сказал он.

Система BRAM Technologies* — система, которая позволяет комплексно подготовить выпуск новостей, связав воедино все основные производственные этапы — от планирования и подготовки к съемке до выхода в эфир.

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