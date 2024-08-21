Исполнился год с начала работы открытой студии «Кубань 24» в Краснодаре

Это уникальный для юга России проект: за прозрачными стенами полусферы видно, как операторы, режиссеры и ведущие готовятся к съемкам.

За год в студии под открытым небом журналистам удалось провести множество интервью в прямом эфире в рамках проекта «Детали», а также коснуться злободневных тем на шоу «Пираньи».

«Мы стараемся быть ближе к вам, нашим зрителям, поэтому работаем на полную мощность», — отметила команда телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 21 августа 2023 года анонсировали появление новой телевизионной студии телеканала «Кубань 24» в центре Краснодара. Это единственный подобный проект на юге России. Сейчас такие студии есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Перед запуском открытой студии проделали огромную работу, и уже в сентябре отсюда в эфир вышли первые выпуски программы «Детали».