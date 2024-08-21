Telegram перестал работать у жителей Краснодарского края

Массовый сбой в работе популярного мессенджера произошел днем 21 августа.

Жители Кубани рассказали о массовом сбое в работе Telegram. Пользователи мессенджера жалуются, что не могут отправлять сообщения и открывать посты. Трудности с доступом фиксируют как на версии для смартфонов, так и для компьютеров.

Причины сбоя пока неизвестны. Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлый раз со сбоями в работе Telegram жители Краснодарского края столкнулись 12 августа.