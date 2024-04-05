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Телефоны в коробке с чаем пытались передать в следственный изолятор на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telefony-v-korobke-s-chaem-pytalis-peredat-v-sledstvennyj-izolyator-na-kubani
Телефоны в коробке с чаем пытались передать в следственный изолятор на Кубани
Фото пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю

Два спрятанных мобильных телефона обнаружили в передаче для обвиняемого в следственном изоляторе №3 в Новороссийске.

Запрещенные предметы сотрудники обнаружили и изъяли во время досмотра передачи. Два сотовых телефона были спрятаны в пачках с рассыпным чаем.

По данному факту проводят проверку. В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составили протокол. Ему грозит крупный административный штраф с конфискацией запрещенных предметов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

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