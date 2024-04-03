Спрятанные в кроссовки телефоны пытались передать в колонию на Кубани

Спрятанные сотовые телефоны и сим-карты обнаружили в передаче для осужденного в исправительной колонии в Приморско-Ахтарском районе.

Запрещенные предметы сотрудники колонии обнаружили и изъяли во время досмотра передачи. Два сотовых телефона, два зарядных устройства и четыре сим-карты были спрятаны в спортивных кроссовках.

По данному факту проводят проверку. В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составили протокол об административном правонарушении. Собранные материалы передадут в суд. Мужчине грозит штраф от 25 до 50 тыс. рублей штрафа, телефоны и комплектующие к ним конфискуют, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мобильные телефоны в пакетах с сахаром передали в СИЗО в Армавире.