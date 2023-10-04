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Мобильные телефоны в пакетах с сахаром передали в СИЗО в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnye-telefony-v-paketah-s-saharom-peredali-v-sizo-v-armavire
Мобильные телефоны в пакетах с сахаром передали в СИЗО в Армавире
Фото УФСИН России по Краснодарскому краю

Запрещенные предметы изъяли сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю в Армавире.

Сотрудники комнаты приема передач во время досмотра посылки открыли лежащие в ней в ней пакеты с сахарным песком. В сахаре нашли упакованные в пленку два мобильных телефона. Запрещенные предметы изъяли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводится проверка. Отправителю посылки грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

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