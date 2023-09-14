Мобильные телефоны в кусках хозяйственного мыла передали в СИЗО на Кубани

Попытку передачи запрещенных предметов пресекли в следственном изоляторе № 2 в Армавире УФСИН России по Краснодарскому краю.

Сотрудники следственного изолятора осмотрели продуктовую передачу для обвиняемого. В хлебе и в кусках хозяйственного мыла обнаружили пять мобильные телефоны.

Телефоны изъяли, по факту попытки передачи запрещенных предметов возбудили административное дело, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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