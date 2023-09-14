Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мобильные телефоны в кусках хозяйственного мыла передали в СИЗО на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mobilnye-telefony-v-kuskah-hozyajstvennogo-myla-peredali-v-sizo-na-kubani
Мобильные телефоны в кусках хозяйственного мыла передали в СИЗО на Кубани
Фото УФСИН России по Краснодарскому краю

Попытку передачи запрещенных предметов пресекли в следственном изоляторе № 2 в Армавире УФСИН России по Краснодарскому краю.

Сотрудники следственного изолятора осмотрели продуктовую передачу для обвиняемого. В хлебе и в кусках хозяйственного мыла обнаружили пять мобильные телефоны.

Телефоны изъяли, по факту попытки передачи запрещенных предметов возбудили административное дело, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

Читайте также: наркотики в чайных пакетиках передали заключенному СИЗО в Армавире.

Статьи
Десять причин есть гранат чаще
Десять причин есть гранат чаще
«Сделано на Кубани» — гарант качества и безопасности
«Сделано на Кубани» — гарант качества и безопасности
Врач рассказала, почему пенсионерам нельзя есть грибы
Врач рассказала, почему пенсионерам нельзя есть грибы
Встреча Путина и Кима: отчего Запад в истерике?
Встреча Путина и Кима: отчего Запад в истерике?
Личный опыт: что происходит с телом, в котором поселился рак?
Личный опыт: что происходит с телом, в котором поселился рак?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях