Наркотики в чайных пакетиках передали заключенному СИЗО в Армавире

Сотрудники следственного изолятора совместно с полицейскими Армавира предотвратили попытку передать запрещенные вещества на территорию СИЗО-2.

В ходе досмотра продуктовой передачи, предназначавшейся одному из заключенных, в упаковке с пакетированным чаем нашли кристаллическое вещество белого цвета. Предположительно, вещество является наркотическим, сообщили и нтернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка.

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