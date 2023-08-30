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Наркотики в чайных пакетиках передали заключенному СИЗО в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/narkotiki-v-chajnyh-paketikah-peredali-zaklyuchennomu-sizo-v-armavire
Наркотики в чайных пакетиках передали заключенному СИЗО в Армавире
Фото пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю

Сотрудники следственного изолятора совместно с полицейскими Армавира предотвратили попытку передать запрещенные вещества на территорию СИЗО-2.

В ходе досмотра продуктовой передачи, предназначавшейся одному из заключенных, в упаковке с пакетированным чаем нашли кристаллическое вещество белого цвета. Предположительно, вещество является наркотическим, сообщили и нтернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка.

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