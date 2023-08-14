Телефоны в коробках с печеньем и соком пытались передать осужденному в колонию на Кубани

Сотовые телефоны в продуктовой передаче для осужденного обнаружили в ИК в Приморско-Ахтарском районе.

Запрещенные предметы сотрудники колонии обнаружили и изъяли во время досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из осужденных. Пять сотовых телефонов с сим-картами и два зарядных устройства были спрятаны в коробках с печеньем и соком.

По данному факту проводят проверку. В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составили протокол об административном правонарушении. Собранные материалы передадут в суд.

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