Телефоны в коробках с печеньем и соком пытались передать осужденному в колонию на Кубани
Происшествия
14.08.2023 21:30
Сотовые телефоны в продуктовой передаче для осужденного обнаружили в ИК в Приморско-Ахтарском районе.
Запрещенные предметы сотрудники колонии обнаружили и изъяли во время досмотра продуктовой передачи, адресованной одному из осужденных. Пять сотовых телефонов с сим-картами и два зарядных устройства были спрятаны в коробках с печеньем и соком.
По данному факту проводят проверку. В отношении гражданина, попытавшегося передать в колонию мобильные телефоны, составили протокол об административном правонарушении. Собранные материалы передадут в суд.
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