Карты, алкоголь и «лирика»: житель Армавира пытался перебросить через забор колонии «набор для вечеринки»
Информацию о готовящейся доставке запрещенных предметов заключенным сотрудники ИК-4 получили оперативным путем.
В результате им удалось задержать на прилегающей территории 29-летнего жителя Армавира. При личном досмотре у него обнаружили два мобильных телефона, четыре колоды игральных карт, четыре пластиковых бутылки общим объемом 2 л со спиртосодержащей жидкостью и девять с сильнодействующим медпрепаратом «Лирика».
Эти вещи мужчина планировал перебросить через ограду колонии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю. По данному факту проводится проверка. За попытку передачи запрещенных предметов в колонию мужчине грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.
Читайте также: пакет с телефоном и игральными картами пытались перебросить через забор колонии в Краснодарском крае.
- Пропавший в Сочи отец хоккеиста Матвея Мичкова найден погибшим
- В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
- ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: в Адыгее с подтопленных дачных участков эвакуировали 65 человек
- Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий опустился на 33 строчку в рейтинге самых богатых россиян
- В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
- На сухогрузе «Краснодар» торжественно подняли флаг кубанской столицы