Карты, алкоголь и «лирика»: житель Армавира пытался перебросить через забор колонии «набор для вечеринки»

Информацию о готовящейся доставке запрещенных предметов заключенным сотрудники ИК-4 получили оперативным путем.

В результате им удалось задержать на прилегающей территории 29-летнего жителя Армавира. При личном досмотре у него обнаружили два мобильных телефона, четыре колоды игральных карт, четыре пластиковых бутылки общим объемом 2 л со спиртосодержащей жидкостью и девять с сильнодействующим медпрепаратом «Лирика».

Эти вещи мужчина планировал перебросить через ограду колонии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю. По данному факту проводится проверка. За попытку передачи запрещенных предметов в колонию мужчине грозит административный штраф до 5 тыс. рублей.

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