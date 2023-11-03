Телефонные террористы «заминировали» здание администрации Динского района

Информация о возможном минировании административного здания на улице Красной в станице Динской поступила специалистам утром 3 ноября.

На место незамедлительно прибыли оперативные службы и начали необходимую проверку помещений в районной администрации. Позже выяснилось, что угроза оказалась ложной.

«Факты о минировании, изложенные в сообщении, не подтвердились. Взрывные устройства не обнаружены», — сообщает администрация Динского сельского поселения в Telegram.

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