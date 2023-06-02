Пьяный мужчина «заминировал» продуктовый магазин в Краснодаре

Следователи полиции уже завершили расследование этого уголовного дела и передали его материалы для рассмотрения в суд.

По версии следствия, 31-летний местный житель после употребления алкогольных напитков их хулиганских побуждений позвонил в экстренные службы и сообщил, что здание одного из продуктовых магазинов на Западном Обходе якобы заминировали.

В торговую точку прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб. Они проверили здание магазина и не нашли в нем взрывоопасных предметов.

Телефонного хулигана задержали и поместили под стражу. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Абинске «заминировавшему» полицейский участок и суд мужчине дали 7,5 лет колонии. Причастность мужчины к звонку с сообщением о минировании административных объектов установили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.