Телефонного мошенника, уговорившего женщину перевести на его счет 1,2 млн рублей, поймали в Краснодарском крае
В отдел полиции Центрального округа обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой телефонного мошенничества.
Пострадавшие рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Собеседник сказал, что мошенники пытаются похитить эти деньги и предложил женщине оформить другой кредит, обналичить его и внести деньги на специальный безопасный счет. Злоумышленник попросил женщину держать дело в тайне, чтобы не мешать расследованию. Женщина взяла в кредит 1,2 млн рублей, обналичила деньги и внесла на счет. Через время пострадавшая поняла, что ее обманули, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские установили, что звонившим является 21-летний житель Павловского района. Его задержали по месту его проживания в станице Новолеушковской. Сотрудники уголовного розыска установили, что парня также разыскивают за совершение аналогичных преступлений в других регионах.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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