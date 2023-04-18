Телефонного мошенника, уговорившего женщину перевести на его счет 1,2 млн рублей, поймали в Краснодарском крае

В отдел полиции Центрального округа обратилась местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой телефонного мошенничества.

Пострадавшие рассказала о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя оформлен кредит. Собеседник сказал, что мошенники пытаются похитить эти деньги и предложил женщине оформить другой кредит, обналичить его и внести деньги на специальный безопасный счет. Злоумышленник попросил женщину держать дело в тайне, чтобы не мешать расследованию. Женщина взяла в кредит 1,2 млн рублей, обналичила деньги и внесла на счет. Через время пострадавшая поняла, что ее обманули, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские установили, что звонившим является 21-летний житель Павловского района. Его задержали по месту его проживания в станице Новолеушковской. Сотрудники уголовного розыска установили, что парня также разыскивают за совершение аналогичных преступлений в других регионах.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: жительница Краснодара перевела 4,5 млн рублей телефонным мошенникам.