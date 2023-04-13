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Поплатилась за «качество»: жительница Краснодара перевела 4,5 млн рублей телефонным мошенникам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poplatilas-za-kachestvo-zhitelnitsa-krasnodara-perevela-4-5-mln-rublej-telefonnym-moshennikam
Поплатилась за «качество»: жительница Краснодара перевела 4,5 млн рублей телефонным мошенникам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Местная жительница перевела крупную сумму для замены некачественной продукции.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником онлайн-магазина. Он рассказал, что косметическая компания поставила некачественную продукцию, которую позже доставили женщине. В связи с этим организация возвращает деньги за товар, но нужно внести сумму, чтобы изъять деньги со счетов.

Женщина поверила звонившему и передала 4,5 млн рублей якобы сотруднику фирмы, но позже узнала, что курьер и сотрудник магазина — мошенники.

Курьера, 21-летнего жителя Ульяновская, задержали при получении денег от потерпевшей. После того, как он получал деньги, он переводил их в криптовалюту и переводил сообщнику. Мужчину заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: более 700 млн рублей отдали телефонным мошенникам жители Краснодарского края с начала года.

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