Более 700 млн рублей отдали телефонным мошенникам жители Краснодарского края с начала года

Жители Кубани каждый день получают звонки от телефонных мошенников, которые, представляются правоохранителями или сотрудниками службы безопасности банка.

За сутки в полицию края обращается от 30 до 50 жертв телефонного мошенничества. В первом квартале 2023 года в полицию обратились более 3 тыс. пострадавших. Люди отдали мошенникам свои сбережения и взяли под их руководством кредиты. Всего в этом году жители Краснодарского края отдали злоумышленникам более 700 млн рублей.

Сейчас самым популярным видом телефонного мошенничества является звонок от лжесотрудника безопасности банка или лжеполицейского. В полиции отмечают, что в этом году основная масса звонков поступает через мессенджеры. Пострадавшим говорят об изменении номера телефона, который привязан к мобильному банку или о поступившей заявке на кредит. Также растет число звонков от мошенников с сообщением о госизмене.

В среднем половина мошенничеств совершается по схеме «Перевод на безопасный счет», еще 30% случаев — это «Покупки товаров и услуг в интернете». Также злоумышленники продолжают обманывать людей по схеме «Родственник совершил ДТП», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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