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Телефон под видом дезодоранта пытались передать в колонию на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telefon-pod-vidom-dezodoranta-pytalis-peredat-v-koloniyu-na-kubani
Телефон под видом дезодоранта пытались передать в колонию на Кубани
Фото пресс-службы ГУФСИН России по Краснодарскому краю

Попытку доставить мобильный телефон в СИЗО-2 ГУФСИН России по Краснодарскому края.

Сотрудники СИЗО-2 осмотрели адресованную одному из содержащихся в учреждении обвиняемых продуктовую посылку. Внутри нашли шариковый дезодорант, в котором был спрятан мобильный телефон.

В отношении женщины, которая попыталась передать в СИЗО мобильный телефон, составили протокол об административном правонарушении. Нарушительнице грозит штраф в размере от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. Мобильный телефон изъяли, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Краснодарскому краю.

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