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Спрятанные в кофту психотропы пытались передать заключенному СИЗО в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spryatannye-v-koftu-psihotropy-pytalis-peredat-zaklyuchennomu-sizo-v-krasnodare
Спрятанные в кофту психотропы пытались передать заключенному СИЗО в Краснодаре
Фото пресс-службы УФСИН России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому. Запрещенные вещества обнаружили при досмотре посылки, предназначавшейся одному из заключенных.

Служебная собака по кличке Эдлен обратила внимание правоохранителей на кофту. В швах одежды обнаружили кристаллы белого цвета, предположительно являющиеся психотропным веществом. Кристаллы передали на экспертизу.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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