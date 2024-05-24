Спрятанные в кофту психотропы пытались передать заключенному СИЗО в Краснодаре
Происшествия
24.05.2024 10:21
Инцидент произошел в СИЗО-1 ГУФСИН России по Краснодарскому. Запрещенные вещества обнаружили при досмотре посылки, предназначавшейся одному из заключенных.
Служебная собака по кличке Эдлен обратила внимание правоохранителей на кофту. В швах одежды обнаружили кристаллы белого цвета, предположительно являющиеся психотропным веществом. Кристаллы передали на экспертизу.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.
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