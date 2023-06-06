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Тела еще двух отравившихся сидром обнаружили в Самаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tela-eshhe-dvuh-otravivshihsya-sidrom-obnaruzhili-v-samare
Тела еще двух отравившихся сидром обнаружили в Самаре
Фото t.me/bazabazon

В настоящее время известно уже о шести погибших от некачественного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в Самарской области. В общей сложности в России от этого злополучного напитка погибли минимум 24 человека.

Тела 48-летнего мужчины и 47-летней женщины 5 июня обнаружила их дочь-студентка. Родители не отвечали на ее звонки с 4 июня и девушка пришла их проведать. В доме обнаружилась одна пустая бутылка из-под алкоголя, предположительно, «Мистер Сидр». Также следователи нашли непочатую бутылку и отправили на экспертизу, сообщает Telegram-канал Baza.

В Пензенской области правоохранители обнаружили места хранения и продажи «Мистер сидр». Из магазинов изъяли более 1,7 тыс. л этого сидра, пишет газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 июня в департаменте потребсферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края сообщили, что в магазины региона алкогольный напиток «Мистер Сидр» не поступал.

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