Технологические компании Кубани могут войти в специальный реестр поддержки

Правила по определению малых технологических компаний в России, которые могут получить государственную поддержку, утвердило правительство в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

В постановлении правительства говорится, что в специальный реестр могут войти малые технологические компании, имеющие выручку до 4 млрд рублей в год. Они должны работать в отраслях: сельского хозяйства, здравоохранения, информации и связи, образования или туризма.

«Краснодарский край имеет достаточный технологический и инновационный потенциал. Создание специального реестра станет для региона значимым инструментом для оказания адресной господдержки и достижения технологического суверенитета», — отметил глава краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.

Он добавил, что создание реестра малых технологических компаний станет важным шагом для развития инновационного сектора экономики страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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