Технические работы: сервисы Росреестра будут недоступны с 3 по 6 ноября
Общество
31.10.2022 17:27
С 17:00 3 ноября до 23:59 6 ноября жители Краснодарского края не смогут воспользоваться электронными сервисами Росреестра.
В этот период планируют провести технические работы. В связи с этим будут недоступны услуги в учетно-регистрационной сфере, предоставление сведений ЕГРН из любых источников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В том числе речь идет о сведениях из офисов МФЦ, личного кабинета на официальном сайте Росреестра, портала госуслуг, информационной системы нотариата, веб-сервисов Росреестра (СПД-3), СМЭВ.
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