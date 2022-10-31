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Технические работы: сервисы Росреестра будут недоступны с 3 по 6 ноября

Общество
31.10.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/tehnicheskie-raboty-servisy-rosreestra-budut-nedostupny-s-3-po-6-noyabrya
Технические работы: сервисы Росреестра будут недоступны с 3 по 6 ноября
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С 17:00 3 ноября до 23:59 6 ноября жители Краснодарского края не смогут воспользоваться электронными сервисами Росреестра.

В этот период планируют провести технические работы. В связи с этим будут недоступны услуги в учетно-регистрационной сфере, предоставление сведений ЕГРН из любых источников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В том числе речь идет о сведениях из офисов МФЦ, личного кабинета на официальном сайте Росреестра, портала госуслуг, информационной системы нотариата, веб-сервисов Росреестра (СПД-3), СМЭВ.

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