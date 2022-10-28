Минцифры РФ запустило сайт с отечественным программным обеспечением

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благодаря специальному проекту представители кубанских предприятий могут ознакомиться с программными продуктами, включенными в реестр российского ПО.

Глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный отметил, что Russoft.ru является удобной площадкой для взаимодействия разработчиков и заказчиков ПО.

«Сейчас на маркетплейсе уже более 1 тыс. решений», — сказал Завальный.

Сайт поможет организациям сориентироваться на рынке российского ПО и внедрить лучшие разработки в рабочий процесс. На портале подробно описаны основные характеристики каждого продукта. В том числе функционал, стоимость, совместимость с операционными системами. Также указаны зарубежные аналоги, которые конкретное ПО способно заменить. Выбрать ПО можно как по категории, так и по отрасли применения.

Маркетплейс в тестовом режиме работает с сентября. Первыми его услугами воспользовались представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков IT-решений. Их замечания учли при доработке платформы.

Для размещения своего продукта на сайте правообладателю нужно подать заявку на Госуслугах, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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