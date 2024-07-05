Театры Краснодара подняли цены на билеты

С начала года театры Краснодара повысили цены на билеты. О повышении цен сообщили в театре Драмы и Музыкальном театре.

По традиции, пик зрительской активности приходится на середину театрального сезона, которым считается новогоднее предновогоднее и праздничное время с ноября по февраль, а также март. Ближе к лету спрос на билеты в театр стабильно снижается, так как многие уезжают из города на время отпуска.

В театре Драмы стоимость билетов с начала года выросла на 10% на самые востребованные спектакли. До конца года повышать стоимость билетов там больше не планируют.

«Мы не видим падения спроса в сезон, посещаемость каждый месяц высокая, чему мы очень рады. По этой причине последнюю премьеру этого сезона мы поставили даже в июле, хотя раньше такого не было», — рассказали в театре Драмы.

В Музыкальном театре цены также подтвердили, что цены на билеты полгода немного подросли, но не сообщили, планируется ли еще поднимать цены в этом году.

Краснодарцы также ранее обратили внимание на то, что в Молодежном театре цены на билеты значительно выросли, пишет «Коммерсантъ».

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