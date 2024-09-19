Татьяна Бакальчук объявила День траура в Wildberries после смертельной стрельбы

Траур в компании объявили после гибели двух человек в перестрелке, которая произошла накануне около главного офиса Wildberries в Москве.

Основатель и руководитель маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила соболезнования родным погибших и пообещала оказать необходимую помощь. По ее словам, нападение на офис — беспредел, за который виновники понесут наказание.

Татьяна Бакальчук после трагедии объявила 19 сентября Днем траура в компании Wildberries.

«Давайте помолимся за души ребят — каждый, кто как умеет и как может», — цитирует Бакальчук 360.ru.

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