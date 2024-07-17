ТАСС: пожар в парке «Краснодар» произошел из-за сварочных работ
Происшествия
17.07.2024 17:38
Возгорание произошло около блока инженерных сооружений, специалисты проливают и разбирают конструкции.
Причиной пожара стали сварочные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах.
Погибших нет, устанавливаются пострадавшие и материальный ущерб.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на площади 90 кв. м на территории парка «Краснодар» произошло днем 17 июля. Пожар потушили за полчаса.