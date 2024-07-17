ТАСС: пожар в парке «Краснодар» произошел из-за сварочных работ

Возгорание произошло около блока инженерных сооружений, специалисты проливают и разбирают конструкции.

Причиной пожара стали сварочные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в оперативных службах.

Погибших нет, устанавливаются пострадавшие и материальный ущерб.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на площади 90 кв. м на территории парка «Краснодар» произошло днем 17 июля. Пожар потушили за полчаса.