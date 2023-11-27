ТАСС: моряк погиб в Керченском проливе во время сильного шторма

Это произошло накануне на борту одного из торговых судов. Обстоятельства гибели мужчины пока неизвестны.

«Моряк погиб в Керченском проливе», — рассказал источник в оперативных службах.

Известно, что еще один член экипажа торгового судна травмировался во время шторма в порту Тамань, повредив руку, сообщает ТАСС.

Последние сутки Краснодарский край оказался под ударом стихии. В Черном и Азовском морях поднялся сильный шторм, высота волн достигает 6 м. Ветер усилился до 30 м/с. Также местами идут сильные дожди.

Читайте также: паромы на Керченской переправе не работают уже больше суток из-за шторма. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Керченском проливе будет западный ветер до 23-28 м/с, высота волн — до 1,5 м.