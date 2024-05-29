Тарифы повысят на нескольких платных муниципальных парковках в Краснодаре

В кубанской столице в зависимости от тарифной зоны плата за час парковки составляет от 30 до 100 рублей.

На 87 стоянках стоимость планируют повысить на сумму от 10 до 30 рублей. Такое решение приняли после мониторинга заполняемости платных мунпарковок. Сейчас проект согласовывают.

Заполняемость отдельных парковок в Краснодаре составляет более 85%, рассказал заместитель мэра Владимир Архипов. По его словам, это говорит о необходимости проводить корректировку тарифных зон и стоимости оплаты места для сменяемости машин.

«Благодаря этому мы также сможем пополнять наш дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт дорог столицы Кубани», — добавил он.

Согласно приказу минтранса Кубани, на стоянках рекомендуется придерживаться тарифной политики, нацеленной на поддержание заполняемости парковки на уровне от 70% до 85%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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